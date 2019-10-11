Российские нападающие Оттавы Сенаторз Виталий Абрамов и Артем Анисимов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой Сент-Луис Блюз забросили первые шайбы в сезоне.

Российские нападающие "Оттавы Сенаторз" Виталий Абрамов и Артем Анисимов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой "Сент-Луис Блюз" забросили первые шайбы в сезоне.Абрамов открыл счет в игре на девятой минуте первого периода, ему ассистировали Скотт Сабурен и Никита Зайцев. Для 21-летнего хоккеиста эта шайба стала первой, как в сезоне, так и в лиге.За минуту до конца первой двадцатиминутки Артем Анисимов удвоил преимущество своей команды, забив с передач Коннора Брауна и Владислава Наместникова. Теперь на счету россиянина 348 (164 + 184) очков в 706 играх НХЛ.