Уставшие каждый день убирать листву с асфальта питерские дворники решили одним махом расправиться с пожелтевшей кроной деревьев. Выбранная ими технология озадачила жителей Северной столицы.

Уставшие каждый день убирать листву с асфальта питерские дворники решили одним махом расправиться с пожелтевшей кроной деревьев. Выбранная ими технология озадачила жителей Северной столицы.Эти кадры были сделаны на углу проспекта Космонавтов и улицы Типанова. Дуэт уроженцев Средней Азии поделил обязанности: один мужчина орудовал метлой на земле, тогда как его напарник забрался на дерево и сначала прыгал на ветвях, стряхивая остающиеся листья, а затем сбивал особо упорные длинной палкой. За считанные минуты крона пала ниц.Об использовании страховки и речи не шло — альпинист действовал на свой страх и риск. Сколько деревьев таким образом лишились своего наряда, остается неизвестным.