Полиция Дзержинска направила запрос в местный ЗАГС с целью выяснить семейное положение подследственного. В частности, правоохранительные органы волновала информация о том, есть ли у местного жителя дети, а если нет, то почему.

Полиция Дзержинска направила запрос в местный ЗАГС с целью выяснить семейное положение одного из подследственных. В частности, правоохранительные органы волновала информация о том, есть ли у местного жителя дети, а если нет, то почему.ЗАГС прислал ответ на запрос, указав, что у подследственного нет детей. Кроме того, орган записи актов гражданского состояния попытался объяснить возможные причины отсутствия потомства. В их числе нетрадиционная сексуальная ориентация, защищенные половые контакты, отсутствие партнера, импотенция, медицинские показания, запрет мамы. Также сотрудники ЗАГСа не исключили, что дети у подследственного отсутствуют "по воле Божьей" или потому, что "так исторически сложилось".Как сообщает Znak, в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области подтвердили подлинность опубликованных документов. В ведомстве пояснили, что сотрудник, составлявший запрос, совершил техническую ошибку, потому с ним будет проведена беседа.