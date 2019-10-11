Певица отказалась от общения с журналистами. Анна Седокова не дает интервью и отвергает предложения о съемках.

Певица отказалась от общения с журналистами. АннаСедокова не дает интервью и отвергает предложения о съемках.Как оказалось, вокалистка уже месяц работает без менеджерапо пиару, сейчас он артистке не нужен. Анна Седокова решила сделать перерыв вобщении с прессой. Она отвергает все поступающие ей предложения.Такая жизнь Анне Седоковой кажется странной. За 15 лет сценическойдеятельности вокалистка привыкла видеть себя на обложках журналов. По словамартистки, она дала сотни интервью о личной жизни и карьере."Но ни разу ни один интервьюер не узнал мою правду. Я не даюинтервью, потому что в феврале выйдет моя книга. Рассказ девчонки, на которуюникто никогда не ставил, но она смогла", – написала Анна Седокова в личном "Инстаграм".Знаменитость подчеркнула, что ее история нестандартная, нестандартное и ее понимание жизни. В разные периоды она производила разное впечатление,ее выставляли и в плохом, и в хорошем свете.До выхода книги Анна Седокова будет общаться споклонниками только посредством личного аккаунта в "Инстаграм". "Покамы будем близко-близко. На расстоянии одного лайка. Без посредников. Только тыи я", – резюмировала Анна Седокова.Напомним, 36-летняя была солисткой "золотого"состава группы "ВИА Гра". Покинув коллектив она занялась сольной карьерой. Артисткадважды выходила замуж. От каждого супруга знаменитость родила по дочери. В 2017году певица стала мамой в третий раз. С отцом своего сынасостояла в незарегистрированных отношениях. Недавно вокалистка пересталаскрывать свой роман с женатым латвийским баскетболистом.