В пятницу, 11 октября, недалеко от села Ямкино в Московской области случилось серьезное ДТП. На 94-м километре трассы А107 автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В ..

В пятницу, 11 октября, недалеко от села Ямкино в Московской области случилось серьезное ДТП. На 94-м километре трассы А107 автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.В результате аварии погибла пассажирка иномарки, водитель был доставлен в больницу с травмами. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает .