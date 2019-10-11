В Вологодской области местная жительница угрожала применить насилие по отношению к судебным приставам. Правоохранители возбудили уголовное дело, передает . Инцидент произошел в начале ..

В Вологодской области местная жительница угрожала применить насилие по отношению к судебным приставам. Правоохранители возбудили уголовное дело, передает .Инцидент произошел в начале сентября. Судебные приставы пришел за зятем женщины, которого ранее обвинили в неуплате алиментов на содержание детей от первого брака. Местная жительница попыталась защитить мужчину. Она схватила топор и замахнулась на исполнителей, угрожая расправой. Несмотря на предупреждение приставы забрали правонарушителя.