В августе президенту Белоруссии Александру Лукашенко стукнуло 65 лет, из них 25 он возглавляет государство. Главной его заслугой многие эксперты считают сохранение суверенитета страны. Но даже они полагают: Лукашенко засиделся и ему пора уйти на покой.

В августе президенту Белоруссии Александру Лукашенко стукнуло 65 лет, из них 25 он возглавляет государство. Главной его заслугой многие эксперты считают сохранение суверенитета страны. Но даже они полагают: Лукашенко засиделся и ему пора уйти на покой.Белоруссия имеет шанс измениться, считает политтехнологВиталий Шкляров. Для этого Александру Лукашенко нужно уйти в отставку, считаетэксперт."Нельзя такой важной стране, которая, с одной стороны,небольшая, ведь 9 миллионов – это немного, которая геополитически находится вважном положении и с большим количеством возможностей, жить на таком уровне, накотором она есть", – сказал эксперт в эфире телеканала "Белсат ТВ".Сам белорусский лидер неоднократно жаловался, что устал отвласти и намекал, что засиживаться в президентском кресле не собирается.Эксперты уверены: Лукашенко лукавит. Уходить президент не собирается, считаетполитолог Александр Класковский. Разве что его не вынесут вперед ногами или ненадавит Кремль, полагает эксперт.По его словам, проблема в том, что за четвертьвека он нажил себе много врагов. После отставки риски для него возрастут,сказал политолог в беседе с изданием naviny.by., полагает эксперт, опасается, что преемник можетоказаться слабее его и не справиться с управлением государством. "Иликланы перегрызутся между собой, начнут в стране войну всех против всех", –предположил Класковский.