В августе президенту Белоруссии Александру Лукашенко стукнуло 65 лет, из них 25 он возглавляет государство. Главной его заслугой многие эксперты считают сохранение суверенитета страны. Но даже они полагают: Лукашенко засиделся и ему пора уйти на покой.
В августе президенту Белоруссии Александру Лукашенко стукнуло 65 лет, из них 25 он возглавляет государство. Главной его заслугой многие эксперты считают сохранение суверенитета страны. Но даже они полагают: Лукашенко засиделся и ему пора уйти на покой.
Белоруссия имеет шанс измениться, считает политтехнолог
Виталий Шкляров. Для этого Александру Лукашенко нужно уйти в отставку, считает
эксперт.
"Нельзя такой важной стране, которая, с одной стороны,
небольшая, ведь 9 миллионов – это немного, которая геополитически находится в
важном положении и с большим количеством возможностей, жить на таком уровне, на
котором она есть", – сказал эксперт в эфире телеканала "Белсат ТВ".
Сам белорусский лидер неоднократно жаловался, что устал от
власти и намекал, что засиживаться в президентском кресле не собирается.
Эксперты уверены: Лукашенко лукавит. Уходить президент не собирается, считает
политолог Александр Класковский. Разве что его не вынесут вперед ногами или не
надавит Кремль, полагает эксперт.
По его словам, проблема в том, что за четверть
века он нажил себе много врагов. После отставки риски для него возрастут,
сказал политолог в беседе с изданием naviny.by.
, полагает эксперт, опасается, что преемник может
оказаться слабее его и не справиться с управлением государством. "Или
кланы перегрызутся между собой, начнут в стране войну всех против всех", –
предположил Класковский.