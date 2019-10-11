Бывший президент Украины Петр Порошенко решил посмеяться над своим преемником Владимиром Зеленским. Однако вышло так, что он невольно выдал собственную тайну, да еще и заставил задуматься о своем здоровье.

Бывший президент Украины Петр Порошенко решил посмеяться над своим преемником Владимиром Зеленским. Однако вышло так, что он невольно выдал собственную тайну, да еще и заставил задуматься о своем здоровье.Значительная часть ответов Владимира Зеленского во время его общения с журналистами так или иначе касалась Петра Порошенко. В связи с этим бывший президент Украины не мог не прокомментировать состоявшуюся пресс-конференцию.Впрочем, люди в первую очередь обратили внимание не на то, что именно сказал Петр Порошенко, а то ,как он выглядел. Зрители сошлись во мнении, что лидер партии "Европейская солидарность" выглядит опухшим, а его мимика наводит на определенные подозрения. Причем объяснить это большим уровнем стресса уже не получается – у Порошенко была возможность уйти с политической арены, однако он ей не воспользовался."Нехорошо ставить диагноз не по профилю, но у Порошенко серьезные проблемы со здоровьем", – на своей странице в "Телеграмм" написал политолог, главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский. Привлекли к себе внимание и слова, которыми политик решил прокомментировать выступление Владимира Зеленского.Петр Порошенко вспомнил анекдот про три конверта, назвав его притчей. "Когда приходит новый руководитель, ему вручают три конверта. На первом написано "вали все на предшественников". На втором написано "бери ответственность на себя". О третьем я сознательно говорить не буду. Владимир Александрович, время открывать второй конверт", – цитирует "" Петра Порошенко.Отметим, в оригинальной истории внутри первого конверта действительно содержался совет объяснять все проблемы работой предшественника. Во втором же советовали усыплять бдительность критиков обещаниями скорых изменений к лучшему. В третьем же конверте лежала записка, в которой предлагалось начать готовить свои три конверта, которые следует передать следующему директору.Материал дополняется.