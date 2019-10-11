Пропавшая в Саратове девятилетняя девочка найдена мертвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина.

Пропавшая в Саратове девятилетняя девочка найдена мертвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина.Ранее сообщалось, что "Лиза Алерт" приостановил поиски пропавшей до проверки информации о ее гибели.Девятилетняя девочка ушла из дома на занятия в школу, однако не появилась в классе, а также не вернулась домой. Ее поиски ведутся с 9 октября.