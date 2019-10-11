Президент России Владимир Путин во время посещения выставки Современный спорт. Инновации и перспективы в Нижнем Новгороде рассказал о первом виде спорта, которым он начал заниматься в детстве. Также глава страны вспомнил, как из-за сломанного носа ему пришлось уйти в дзюдо.

Президент России Владимир Путин во время посещения выставки "Современный спорт. Инновации и перспективы" в Нижнем Новгороде рассказал о первом виде спорта, которым он начал заниматься в детстве. Также глава страны вспомнил, как из-за сломанного носа ему пришлось уйти в дзюдо."Моим первым видом спорта был бокс. Мне сломали нос – и все прекратилось. К врачу я не ходил, долго очень срасталось. Время ушло, и я перешел в другой вид спорта", – приводит слова Путина "Россия 24".Ранее российские боксеры подарили главе государства боксерскую перчатку, инкрустированную бриллиантами. Напомним, что Путин участвует в международном форуме "Россия – спортивная держава", который стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.