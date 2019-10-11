Президент Владимир Путин в рамках международного форума Россия — спортивная держава познакомился с российскими боксерами. Они подарили ему боксерскую перчатку, инкрустированную бриллиантами.

Президент Владимир Путин в рамках международного форума "Россия — спортивная держава" познакомился с российскими боксерами. Они подарили ему боксерскую перчатку, инкрустированную бриллиантами.Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде стартовал спортивный международный форум. Во время выступления российский лидер заявил, что государство плодотворно сотрудничает с Всемирным антидопинговым агентством и в полном объеме выполняет его требования. По словам Путина, Россия заинтересована в международных соревнованиях без каких-либо ограничений.В рамках форума глава государства осмотрел выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы". В частности, президент ознакомился со стендом Федерации бокса России. Представители российской команды предложили ему посетить одну из тренировок, сообщает ТАСС.