Банк России совместно с представителями служб информационной безопасности банков и психологами пришли к выводу, что существует пять основных типов жертв мошенников в финансовой сфере.

Банк России совместно с представителями служб информационной безопасности банков и психологами пришли к выводу, что существует пять основных типов жертв мошенников в финансовой сфере, передает "Интерфакс".Согласно анализу данных банков жертв злоумышленников, есть такие типы:- Люди благополучные в финансовом плане, которые легко тратят деньги на себя и удовольствия, излишне доверяют новым технологиям.- Школьники, студенты, лица с особенностями социальной адаптации.- Те, кто распоряжается семейным бюджетом с невысоким уровнем дохода и высокой финансовой нагрузкой.- Домохозяйки.- Пенсионеры.Эти данные сотрудники ЦБ используют для предупреждения населения об угрозах мошенничества.