Министерство труда подготовило поправки в законы о социальном страховании и пособии на детей. Согласно проекту, получать материальную помощь будут только те родители, которые уделяют ..

Министерство труда подготовило поправки в законы о социальном страховании и пособии на детей. Согласно проекту, получать материальную помощь будут только те родители, которые уделяют достаточно времени своему ребенку, сообщает телеканал "".Если опекун при неполном рабочем дне проводит больше времени на рабочем месте, чем с малышом, то пособие он получать не может. По словам представителей ведомства, инициатива направлена на борьбу с злоупотреблением права на выплаты. При этом в министерстве уточнили, что получателя пособия можно поменять, если за ребенком следит другой родственник вместо того, чтобы выходить на работу, передает