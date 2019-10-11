Вряд ли Владимир Зеленский предполагал, какую цену ему лично придется заплатить за окончание войны в Донбассе. Глава государства фактически оказался в заложниках у вооруженных радикалов, которые диктуют руководству страны правила игры. Сейчас президентом Украины движет чувство страха, полагают в Донецкой республике.
Вряд ли Владимир Зеленский предполагал, какую цену ему лично придется заплатить за окончание войны в Донбассе. Глава государства фактически оказался в заложниках у вооруженных радикалов, которые диктуют руководству страны правила игры. Сейчас президентом Украины движет чувство страха, полагают в Донецкой республике.
"Страх продемонстрировать неуправляемость государства
заставляет Зеленского лавировать и сочинять вариации на тему Минских соглашений,
далекие от реального смысла пунктов комплекса мер", – сказал в комментарии
порталу "Украина.ру" глава республики Денис Пушилин.
Он обвинил Зеленского в "извращении смысла очевидных
понятий" в угоду собственным интересам. В таких условиях договориться с
украинским руководством невозможно, считает политик.
стремительно теряет нити управления страной, он
фактически стал заложником в руках радикалов, полагает тележурналист Дмитрий
Василец. Президенту подконтрольны правительство и парламент, его поддерживает
большинство населения – условия для него очень благоприятные. При этом он
позволяет кучке радикалов диктовать себе условия, возмутился корреспондент.
О высказался и президент Владимир
Путин. Срыв отвода войск говорит об отсутствии политической воли в украинском
руководстве, констатировал глава государства.
Отвод противоборствующих подразделений на линии фронта
должен был начаться 7 октября. Однако националисты отказались покидать позиции.
Донецкая и Луганская республики подали сигнал о готовности к разведению
подразделений, но от украинской стороны ответа не было. Повторные попытки 9 и
10 октября также оказались сорваны.