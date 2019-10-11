Вряд ли Владимир Зеленский предполагал, какую цену ему лично придется заплатить за окончание войны в Донбассе. Глава государства фактически оказался в заложниках у вооруженных радикалов, которые диктуют руководству страны правила игры. Сейчас президентом Украины движет чувство страха, полагают в Донецкой республике.

Вряд ли Владимир Зеленский предполагал, какую цену ему лично придется заплатить за окончание войны в Донбассе. Глава государства фактически оказался в заложниках у вооруженных радикалов, которые диктуют руководству страны правила игры. Сейчас президентом Украины движет чувство страха, полагают в Донецкой республике."Страх продемонстрировать неуправляемость государствазаставляет Зеленского лавировать и сочинять вариации на тему Минских соглашений,далекие от реального смысла пунктов комплекса мер", – сказал в комментариипорталу "Украина.ру" глава республики Денис Пушилин.Он обвинил Зеленского в "извращении смысла очевидныхпонятий" в угоду собственным интересам. В таких условиях договориться сукраинским руководством невозможно, считает политик.стремительно теряет нити управления страной, онфактически стал заложником в руках радикалов, полагает тележурналист ДмитрийВасилец. Президенту подконтрольны правительство и парламент, его поддерживаетбольшинство населения – условия для него очень благоприятные. При этом онпозволяет кучке радикалов диктовать себе условия, возмутился корреспондент.О высказался и президент ВладимирПутин. Срыв отвода войск говорит об отсутствии политической воли в украинскомруководстве, констатировал глава государства.Отвод противоборствующих подразделений на линии фронтадолжен был начаться 7 октября. Однако националисты отказались покидать позиции.Донецкая и Луганская республики подали сигнал о готовности к разведениюподразделений, но от украинской стороны ответа не было. Повторные попытки 9 и10 октября также оказались сорваны.