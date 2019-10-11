Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова наслаждается
второй беременностью. По словам Анастасии Костенко, она чувствует себя
невероятно счастливой.
Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова наслаждается
второй беременностью. По словам Анастасии Костенко, она чувствует себя
невероятно счастливой.
Модель рассказала в личном "Инстаграм", что прибавления они
ожидают в первых месяцах нового года. Пока Анастасия Костенко томится в
ожидании.
"У меня настал нежнейший период, распирает от удовольствия.
Ощущение, будто окситоцин увеличился в десять раз (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", призналась супруга Дмитрия
Тарасова.
Также Анастасия поведала, что ее старшая дочь Милана,
которой нет еще и двух лет, проявляет интерес к ее растущему животу. Девочка то
и дело пытается "тарабанить по нему ножками и ладошками".
"Мой самый главный синнабон❤️ Сладкая, просто до
невозможности", – сравнила дочь с булочкой Анастасия Костенко.
Жена футболиста отметила, что не может справиться с желанием
носить потяжелевшую Милану на руках. Девушка не понимает, как можно отказать
дочери. "Я не могу не взять на руки, когда две любимые ручонки тянутся ко мне😍", – отметила.
Между
тем поклонники с удовольствием обсуждали свежий снимок, который модель
прикрепила к посту. На фото супруга спортсмена запечатлена с дочерью. Многие интернет-обыватели
пришли к выводу, что Милана очень похожа на своего знаменитого папу – Дмитрия
Тарасова.
"Глаза у дочки такие манящие и умные 😀👍☺️",
"Папина копия 🤩👍", "Папины черты лица😍", "Мне кажется
Милана уже становиться похожа на маму, все больше)))", "Милана на бабушку (маму Димы) похожа 😍", "копия папа))) малышка))))", – писали подписчики .