Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова наслаждается второй беременностью. По словам Анастасии Костенко, она чувствует себя невероятно счастливой.

Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова наслаждаетсявторой беременностью. По словам Анастасии Костенко, она чувствует себяневероятно счастливой.Модель рассказала в личном "Инстаграм", что прибавления ониожидают в первых месяцах нового года. Пока Анастасия Костенко томится вожидании."У меня настал нежнейший период, распирает от удовольствия.Ощущение, будто окситоцин увеличился в десять раз (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", призналась супруга ДмитрияТарасова.Также Анастасия поведала, что ее старшая дочь Милана,которой нет еще и двух лет, проявляет интерес к ее растущему животу. Девочка тои дело пытается "тарабанить по нему ножками и ладошками"."Мой самый главный синнабон❤️ Сладкая, просто доневозможности", – сравнила дочь с булочкой Анастасия Костенко.Жена футболиста отметила, что не может справиться с желаниемносить потяжелевшую Милану на руках. Девушка не понимает, как можно отказатьдочери. "Я не могу не взять на руки, когда две любимые ручонки тянутся ко мне😍", – отметила.Междутем поклонники с удовольствием обсуждали свежий снимок, который модельприкрепила к посту. На фото супруга спортсмена запечатлена с дочерью. Многие интернет-обывателипришли к выводу, что Милана очень похожа на своего знаменитого папу – ДмитрияТарасова."Глаза у дочки такие манящие и умные 😀👍☺️","Папина копия 🤩👍", "Папины черты лица😍", "Мне кажетсяМилана уже становиться похожа на маму, все больше)))", "Милана на бабушку (маму Димы) похожа 😍", "копия папа))) малышка))))", – писали подписчики .