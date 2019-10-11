Оскароносная актриса Кейт Уинслет рассказала о том, как выглядела королева Елизавета вблизи. Тогда ее величество вручало знаменитости награду.

Оскароносная актриса Кейт Уинслет рассказала о том, как выглядела королева Елизавета вблизи. Тогда ее величество вручало знаменитости награду.Уинслет поделилась своими впечатлениями в эфире программыGraham Norton Show, выходящей на телеканале BBC. Она рассказала, что в 2012 году побывала в Букингемском дворце, где ей вручили премию за достижения и вклад в развитие современного кинематографа."Там все четко спланировано и отрепетировано. Вамговорят, что делать: нужно сделать шаг вперед, сделать реверанс илисклонить голову – в любом случае, это было самое ужасное, что мне приходилось когда-либо делать", – вспоминает актриса.Она также отметила и внешность королевы. Уинслет уточнила, что во время награждения Елизавета выглядела безукоризненно. В ней чувствовалась и монаршья стать, и уверенность в себе, и общая женская ухоженность, какой могут позавидовать очень многие представительницы прекрасного пола."Она превратила эту встречу в нечто экстраординарное. Прежде всего меняпоразили ее совершенно потрясающая кожа. Просто невероятная. А еще красивые, блестящие объемные волосы", – Кейт британское издание Express.Уинслет отметила, что вручая награду, Елизавета поинтересовалась у актрисы, есть ли у той дети. Британская красотка ответила, что есть, и венценосная особа отметила, что это "самая важная работа". В последствии, звезда драмы "Чтец" отмечала, что после встречи у нее осталось прекрасное впечатление.