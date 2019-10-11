Эфир телеканал NBC оказался под угрозой срыва. Сын ведущей Кортни Кьюб ворвался в студию, поскольку ему срочно понадобилась мама.

Эфир телеканал NBC оказался под угрозой срыва. Сын ведущей Кортни Кьюб ворвался в студию, поскольку ему срочно понадобилась мама.Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале NBC. Телеведущая в прямом эфире рассказывала о том, что турецкие войска нанесли авиаудар по Сирии. В этот момент к ней забежал сын. Заметив ребенка, Кортни Кьюб сказала: "Извините, мои дети здесь. Прямой эфир!".После этого кадр сменился картой с обозначенной территорией, которую хочет контролировать Турция. Телеведущая продолжила прямой эфир, но неловкость в ее голосе осталась.Похожий инцидент произошел в марте 2017 года. Профессор Роберт Келли давал интервью телеканалу BBC, в этом момент к нему в комнату ворвались маленькие дети и няня.