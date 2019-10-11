В рамках седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона Лужники в Москве встречается с командой Шотландии. Первый тайм противостояния завершился без забитых мячей – 0:0.

В рамках седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве встречается с командой Шотландии. Первый тайм противостояния завершился без забитых мячей – 0:0.В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.Напомним, Сборная России в рамках квалификации Евро-2020 одержала пять побед в шести играх и с 15 очками занимает второе место в группе I, лидирует Бельгия (18 очков), а Шотландия расположилась на пятой строчке, имея в активе шесть очков. /Подопечные Станислава Черчесова ранее в Глазго обыграли команду Стива Кларка со счетом 2:1.