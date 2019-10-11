В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России на поле стадиона Лужники в Москве сыграет с Шотландией. Стали известны стартовые составы национальных команд.

В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве сыграет с Шотландией. Стали известны стартовые составы национальных команд.Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Баринов, Оздоев, Жирков, Головин, Ионов, Дзюба.Запасные: Лунев, Джанаев, Игнатьев, Беляев, Черышев, Бакаев, Ахметов, Кузяев, Караваев, Комличенко, Чистяков, Петров.Стартовый состав сборной России на матч @UEFAEURO против Шотландии!