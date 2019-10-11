Не так давно в сети появилась информация о том, что якобы Анастасия Заворотнюк умерла, которую вскоре опровергли. Теперь же пошли слухи о могиле актрисы, и россияне отреагировали на них весьма жестко.

Не так давно в сети появилась информация о том, что якобы Анастасия Заворотнюк умерла, которую вскоре опровергли. Теперь же пошли слухи о могиле актрисы, и россияне отреагировали на них весьма жестко.Сплетни и болтовня о смерти больной раком мозга Заворотнюк поползли из анонимных телеграм-каналов. Якобы женщина давно скончалась, но об этом никто не говорит, чтобы не раздувать и без того огромный общественный резонанс. Впрочем, помощница актрисы отреагировала довольно резво, заявив, что артистка жива.Правда, поднявшуюся бучу остановить было сложно, и начали всплывать слухи, что якобы на одном из кладбищ нашли могилу Анастасии. Корреспондент "Дней.ру" решил сам удостовериться в правдивости или ложности слухов. Он отправился на предполагаемое местонахождение надгробия и выяснил, что на самом деле речь шла о могиле отца Заворотнюк.Стоит отметить, что отец знаменитости – Юрий Андреевич – являлсятелережиссером и членом академии Российского телевидения. Он почил в 2015 году. Отмечается, что именно отцу Анастасия впервые заявила о своем желании стать актрисой и всю свою жизнь оглядывалась на него, получая поддержку. Впрочем, вполне вероятно, что желание выйти на сцену передалось Заворотнюк от мамы – она была артисткой Театра юного зрителя в Воронеже.Реакция пользователей на обнаженную правду была довольно неоднозначна. Многие высказали мнение, что родным актрисы пора положить конец распространению слухов и наконец рассказать, что же на самом деле происходит с "няней Викой"."Когда семья прекратит это? Почему молчит семья? Похоже, что разыгран хороший спектакль. Только зачем?(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)", "Да вааще все походу замутили ради денег, может, и не болеет никто иничем, родственники давно бы сказали правду, чтоб не болтали кому чтонравится", "Заживо похоронили человека.Я считаю,что сами родственники виноваты. Можнонаконец написать,что больна и жива. И что комментарии давать не считаютнужным", – высказались пользователи.