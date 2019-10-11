Певица разместила в Инстаграм новое фото со своим избранником. Ани Лорак и Егор Глеб не скрывают своего счастья.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-10-2019-rossiyane-umililis-schastyu-lorak-s-molodym-vozlyublennym.html" target="_blank">Россияне умилились счастью Лорак с молодым возлюбленным</a> - Певица разместила в Инстаграм новое фото со своим избранником. Ани Лорак и Егор Глеб не скрывают своего счастья.
[url=https://33live.ru/novosti/11-10-2019-rossiyane-umililis-schastyu-lorak-s-molodym-vozlyublennym.html]Россияне умилились счастью Лорак с молодым возлюбленным[/url] - Певица разместила в Инстаграм новое фото со своим избранником. Ани Лорак и Егор Глеб не скрывают своего счастья.