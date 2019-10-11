Главная сваха страны Роза Сябитова знает толк в идеальных отношениях. Она от всей души желает счастья всем одиноким сердцам, поэтому щедро делится полезными советами.

Главная сваха страны Роза Сябитова знает толк в идеальных отношениях. Она от всей души желает счастья всем одиноким сердцам, поэтому щедро делится полезными советами.Накануне ведущая опубликовала снимок на своей странице в социальной сети Instagram. На фото она запечатлена с молодым, прекрасно сложенным мужчиной. В подписи под постом Роза подняла довольно актуальную, но щепетильную тему – скука в отношениях с идеальным избранником.Как оказалось, Сябитова лично сталкивалась с подобной проблемой. Когда она встретила настоящего мужчину – ласкового, заботливого и внимательного, то просто не почувствовала к нему притяжения. Долгое время она не могла разобраться с причиной своего поведения. Звезде понадобились годы для того, чтобы сначала задать себе этот вопрос, а потом ответить на него."И если я справилась, значит, сможете и вы!", – заявила знаменитость.Роза поведала, что людям свойственно притяжение ко всему, что напоминает им собственную семью. По ее словам, каждый бессознательно стремится воссоздать знакомые картины детства в своей взрослой самостоятельной личной жизни. При этом инстинкт зачастую работает против человека.Поэтому ведущая призвала женщин не отказываться от хороших избранников. Вместо этого она советует поработать над собой, стараясь понять и исправить свою эмоциональную программу. "Расстаньтесь с комплексом, а не с человеком!", – резюмировала Сябитова.