Российский теннисист Андрей Рублев в матче третьего круга турнира в китайском Шанхае встречался с представителем Германии Александром Зверевым. Россиянин не смог пробиться в четвертьфинал, уступив сопернику в двух сетах со счетом 0:6, 6:7 (4:7).

Российский теннисист Андрей Рублев в матче третьего круга турнира в китайском Шанхае встречался с представителем Германии Александром Зверевым. Россиянин не смог пробиться в четвертьфинал, уступив сопернику в двух сетах со счетом 0:6, 6:7 (4:7).Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. В следующем раунде Зверев сыграет с Роджером Федерером из Швейцарии, который ранее взял верх над бельгийцем Давидом Гоффеном.Напомним, что призовой фонд шанхайского турнира составляет около 7,5 миллиона долларов.