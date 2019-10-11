Москва и Дамаск неоднократно предупреждали курдские формирования о том, что Соединенные Штаты - не лучшие постоянные союзники. Об этом заявил руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный в эфире ток-шоу Вечер с Владимиром Соловьевым.

Москва и Дамаск неоднократно предупреждали курдские формирования о том, что Соединенные Штаты - не лучшие постоянные союзники. Об этом заявил руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".По его словам, американцы в ответственный момент оставили сирийских курдов, которые теперь находятся один на один с Анкарой."У них нет никаких шансов в противостоянии с турецкими вооруженными силами, которые обладают значительным преимуществом в авиации и артиллерии. Какими бы курды ни были фанатичными защитниками "условно" своей земли, долго противостоять турецкой армии они не смогут", — подчеркнул журналист.Дамаск раздраженно отреагировал на начало военной операции турков — "Родник мира". Такая реакция произошла по двум причинам. Во-первых, все забыли, кроме Москвы и Тегерана, что Сирия является суверенным государством. А во-вторых, курды в своей патриотической риторике будут до последнего противостоять турецкой агрессии, говоря о своей территории."Хотя земля эта сирийская. Курды там были приняты как гости и беженцы. И много лет назад о какой-либо курдской автономии речи не шло. Они абсолютно не замечают сигналов из Дамаска и пользуются тем, что страну атаковали региональные державы и международный террористический интернационал", — пояснил корреспондент ВГТРК.Как отметил Поддубный, в ходе операции "Родник мира" турки собираются активно использовать отряды Свободной сирийской армии, которые ведут борьбу со своим правительством.Он считает, что в этой ситуации радикальным группировкам и находящимся в этом регионе курдам стоит серьезно задуматься: "Внимание Анкары будет смещено. И Сирия может попробовать решить вопрос анклава международных террористических группировок в своем регионе".Журналист добавил, что теперь у президента Турции появился шанс сформировать зону безопасности на севере Сирии: "Потому что сделка состоялась. Американцы дали добро на то, чтобы Эрдоган создал эту зону".Турецкого лидера уже ничего остановить не может. Поэтому он будет проводить военную кампанию на севере Сирии, несмотря на решение Лиги арабских государств или жесткие санкции. "И здесь остается вопрос, какой ценой дастся ему эта операция", — отмечает Поддубный.По мнению руководителя бюро ВГТРК, курдские формирования потеряли возможность договариваться с кем-либо. Потому что старались вести себя "крайне прагматично". "Они измеряли емкость договорного процесса деньгами и оружием: кто больше даст денег и оружия, тот и друг. Оказалось, что это совсем не так. Сейчас им придется принимать невыгодные условия и идти на уступки. А может обращаться за помощью либо в Дамаск, либо в Москву, чтобы появился модератор, способный привести эту ситуацию в поле политического урегулирования. Но пока в этом вопросе курды не добились большого успеха", — объяснил журналист.Поддубный считает, что курдские формирования попытаются организовать диверсионные действия на территории Турции. Если Эрдоган будет продолжать военный конфликт, у него появится повод для создания зоны безопасности на территории Сирийской Арабской Республики.Ранее курды заявили, что сообщение США о прекращении поддержки стало для них "ножом в спину".Это стандартное поведение американцев. Они в сирийском Заевфратье занимались своим геополитическом спектаклем. А для этого в тот момент им нужны были курды. Они обеспечивали зонтик, который уберегал их от правительственных сил."Сейчас же ситуация для Вашингтона поменялась. У американцев нет постоянных союзников, есть только ситуативные партнеры. Но курдов неоднократно об этом предупреждали. Национальные интересы страны, которая заявляет о собственной исключительности, для этого государства значительно важнее, чем Ближний Восток, курды или кто-то еще", — заключил Поддубный.