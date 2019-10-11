Самолет, следовавший из Москвы в Бургас, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Это случилось после того, как пассажир во время полета обнаружил в своей ручной клади травматический пистолет.

Самолет, следовавший из Москвы в Бургас, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Это случилось после того, как пассажир во время полета обнаружил в своей ручной клади травматический пистолет.Как сообщает "Комсомольская правда", на борту воздушного судна произошла нештатная ситуация. Во время полета мужчине-астматику стало плохо и он полез в сумку за лекарством. Там пассажир увидел свой пистолет, о чем сообщил бортпроводнице. Впоследствии мужчина рассказал правоохранителям, что забыл оружие в ручной клади.Стюардесса, в свою очередь, как и положено по инструкции, передала информацию командиру экипажа. Он принял решение об экстренной посадке, которая прошла без происшествий.После того, как стали известны детали нештатной ситуации, самолет вылетел в пункт назначения. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, каким образом пассажир смог пронести на борт воздушного судна пистолет.