Сборная России по футболу одержала победу над командой Шотландии в отборочном турнире чемпионата Европы. Матч, прошедший в Лужниках, завершился со счетом 4:0, передает . Капитан сборной ..

Сборная России по футболу одержала победу над командой Шотландии в отборочном турнире чемпионата Европы. Матч, прошедший в "Лужниках", завершился со счетом 4:0, передает "".Капитан сборной Артем Дзюба забил два гола шотландцам на 57-й и на 70-й минутах. Полузащитники Магомед Оздоев и Александр Головин направили по одну мячу в ворота соперников на 60-й и 84-й минутах соответственно, сообщает .Победа россиян вызвала бурную реакцию в социальных сетях. "Дзюбинатор! Украл шоу у Зеленского! Герой дня Артем", – написал телеведущий Владимир Соловьев. С ним согласились другие пользователи. "Дзюба – это звучит гордо!","Все молодцы во втором! Джикия – стена!", – приводит слова комментаторов "".