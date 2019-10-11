В региональном отделении "Единой России" чествовали финалистов и участников регионального этапа конкурса "Воспитатели России".

В региональном отделении "Единой России" чествовали финалистов и участников регионального этапа конкурса "Воспитатели России". Он проводится уже в седьмой раз в рамках партийного проекта "Новая школа". В конкурсе участвовали 80 педагогов детских садов из разных районов области. Они представили на суд жюри презентации, в которых описали свои наблюдения и методики. Восемнадцать лучших работ будут представлять наш регион на всероссийском этапе. В номинации "Лучший воспитатель" победу одержала Татьяна Евстифеева, воспитатель детского сада №26 областного центра, в нем она проработала 24 года.Татьяна Евстифеева, финалист конкурса "Воспитатели России", воспитатель детского сада №26, г. Владимир: "Очень много времени было потрачено, чтобы осмыслить всю свою работу за все эти годы и донести все свои чувства и переживания до других, чтобы люди, все окружающие понимали, что профессия воспитателя имеет место быть, что она достойна, что она важна и нужна в нашем мире."Светлана Мангушева, председатель совета владимирского регионального отделения ВОО "Воспитатели России": "По итогам этого этапа конкурса были выявлены победители, которые будут участвовать уже в финале конкурса на федеральном уровне, и до первого декабря будут подведены итоги этого финала. Надеемся, что мы обязательно проявимся и наши педагоги обязательно будут отмечены."Никита Тарбеев