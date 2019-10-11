После смерти легендарного космонавта Алексея Леонова вышел документальный фильм Космическая одиссея Алексея Леонова. В нем рассказали, как мужчина делал предложение своей жене.

После смерти легендарного космонавта Алексея Леонова вышел документальный фильм "Космическая одиссея Алексея Леонова". В нем рассказали, как мужчина делал предложение своей жене.Кинематографисты показали, как будучи еще молодым студентом Алексей заприметил на улице девушку, в которую влюбился в мгновение ока. Тем не менее, она сразу не обратила внимание на пылкого юношу, и Леонов поставил ей подножку, чтобы потом воспользоваться случаем и проводить красавицу до ее дома.Впрочем, судьба не была благосклонна к будущему космонавту. Оказалось, что у Светланы на тот момент уже был жених. Правда, неизвестно, насколько быстро шло дело к свадьбе. Тогда Алексей решил "взять быка за рога".К тому моменту Леонов уже прошел медицинскую комиссию и совсем скоро должен был отправляться на космодром, в своей легендарный полет на корабле "Восток-2". На тот момент влюбленный парень не знал, удастся ли ему вернуться из своего путешествия – все-таки выход в открытый космос связан с огромным риском даже в наши дни, издание Teleprogramma.pro.По итогу, он взял свою будущую супругу штурмом. Молодой человек приехал к девушке домой и сказал: "Светлана, или сейчас, или никогда". Стоит отметить, что тогда очереди в ЗАГС молодым приходилось ожидать около трех месяцев. Тем не менее, будущей легенде не посмели отказать в его просьбе. Алексей Архипович отправился в горком и рассказал о своей ситуации, после чего пару быстро поженили.В своих воспоминаниях Леонов отмечал, что жена с тех самых пор стала его самым близким верным другом. Супружеская пара прожила вместе всю жизнь до кончины Алексея.