Все привыкли, что знаменитостей можно увидеть только с улыбкой до ушей. Тем не менее, Максим Виторган поспешил оспорить это мнение своей новой публикацией.

Все привыкли, что знаменитостей можно увидеть только с улыбкой до ушей. Тем не менее, Максим Виторган поспешил оспорить это мнение своей новой публикацией.Знаменитость выложил примечательный пост на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм". На фотографии мужчина позирует, завернувшись в одеяло. Лицо у него печальное, будто бы его что-то тяготит. В руках экс-супруг Ксении Собчак держит, что удивительно, станок для пряжи.Закутавшийся в большое белое одеяло Виторган так подписал свою публикацию: "Давайте притворимся, что мой мозг такси и, вдруг в нем едете вы (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). Что он этим хотел сказать – вопрос. Одно можно утверждать точно – эта цитата принадлежит перу американского классика поэзии Ричарда Бротигана.Стоит отметить, что Бротиган был знаковой фигурой контркультуры в 70-80х годах минувшего столетия. На его счет 11 романов, десять поэтических сборников, шесть эссе и музыкальный альбом "Слушая Ричарда Бротигана". Среди его трудов такие издания, как: "В арбузном сахаре", "Грезы о Вавилоне", "Смерть не заразна" и другие.В свою очередь поклонники знаменитости отметили, что выглядит он чересчур печальным. Многие даже высказали желание пожалеть его. Не обошли подписчики стороной и примечательную фразу:"Что за депрессух? эйй!!ты крутой👍", "Выглядишь старше своих лет, взбодрись. Плиз", "Оооо, здравствуйте, шеф! Едем в горы, дорога будет долгой, вдоволь наговоримся", "Сколько грусти в глазах, сейчас расплачусь".