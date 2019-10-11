Певица примерила костюм морячки. Наряд подчеркнул и без того выдающийся бюст Анны Семенович.

Певица примерила костюм морячки. Наряд подчеркнул и без тоговыдающийся бюст Анны Семенович.Всю минувшую ночь артистка провела за работой. АннаСеменович приняла участие в создании нового проекта, название которого пока держитв секрете.Съемки походили в Болгарии, в небольшом курортном поселке СветиВлас. Городок находится на побережье Черного моря. Красота местный пейзажей поразилаСеменович, артистка отметила, что места там поистине сказочные.Смена Анны началась поздно вечером. Семенович нанесли макияжи переодели в эротичный костюм морячки, немного похожий на те, которыепродаются в секс-шопах. Верх наряда обнажал часть большой груди, а короткаяплиссированная юбка открывал взору любопытных глаз стройные ножки вокалистки.Образ знаменитость дополнила ажурными чулками и алыми лодочками на шпильке.рассказала подписчикам своего "Инстаграм", чтонамерена провести в этом образе всю ночь. Компанию ей в составили коллеги посцене, одетые в забавные тельняшки."Вчера была удивительная ночь😉 Веселая и суроваяодновременно, но я счастлива и по прежнему люблю свою работу, ну и немногопокомандовать 😂🤷🏼‍♀️. Аеще я обожаю работать с друзьями в одном кадре @manucharov 😻Любимые, в следующем году вас ждет много сюрпризов и премьер от меня 😍 (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – после написалав микроблоге.