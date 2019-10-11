Певица примерила костюм морячки. Наряд подчеркнул и без того
выдающийся бюст Анны Семенович.
Певица примерила костюм морячки. Наряд подчеркнул и без того
выдающийся бюст Анны Семенович.
Всю минувшую ночь артистка провела за работой. Анна
Семенович приняла участие в создании нового проекта, название которого пока держит
в секрете.
Съемки походили в Болгарии, в небольшом курортном поселке Свети
Влас. Городок находится на побережье Черного моря. Красота местный пейзажей поразила
Семенович, артистка отметила, что места там поистине сказочные.
Смена Анны началась поздно вечером. Семенович нанесли макияж
и переодели в эротичный костюм морячки, немного похожий на те, которые
продаются в секс-шопах. Верх наряда обнажал часть большой груди, а короткая
плиссированная юбка открывал взору любопытных глаз стройные ножки вокалистки.
Образ знаменитость дополнила ажурными чулками и алыми лодочками на шпильке.
рассказала подписчикам своего "Инстаграм", что
намерена провести в этом образе всю ночь. Компанию ей в составили коллеги по
сцене, одетые в забавные тельняшки.
"Вчера была удивительная ночь😉 Веселая и суровая
одновременно, но я счастлива и по прежнему люблю свою работу, ну и немного
покомандовать 😂🤷🏼♀️. А
еще я обожаю работать с друзьями в одном кадре @manucharov 😻
Любимые, в следующем году вас ждет много сюрпризов и премьер от меня 😍 (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – после написала
в микроблоге.