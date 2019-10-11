В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм опубликовано
сообщение от близких артистки. Родственники звезды сериала Моя прекрасная няня
сделали заявление.
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в "Инстаграм" опубликовано
сообщение от близких артистки. Родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня"
сделали заявление.
"Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые
ситуации каждый переживает по-своему, и имеет на это полное право. И это право
необходимо уважать, оно – в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением",
– говорится в публикации.
Также сообщается, что семья Анастасии Заворотнюк не готова к
визитам непрошеных гостей в лице бессовестных представителей прессы. Как
оказалось, близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" в буквальном смысле
преследуют репортеры.
"Считаем недопустимым, когда представители разных изданий
караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины
родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через
пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения;
когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека", -
отмечается далее.
После этого представители опровергли слухи об ухудшении состояния артистки. Вести о том, что знаменитость находится
в состоянии сопора, неправдивы.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что у артистки
, которая, по некоторым данным, лечится от опухоли мозга, сопор
– это состояние, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не
замечает людей. Якобы актриса не может передвигаться самостоятельно, поэтому
на различные процедуры ее возят на каталках.