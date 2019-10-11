Веганка написала заявление в полицию на своих друзей после того, как ее обманом заставили ее съесть куриные наггетсы. 24-летняя поведала свою историю на просторах Сети. Она рассказала, что с ..

Веганка написала заявление в полицию на своих друзей после того, как ее обманом заставили ее съесть куриные наггетсы. 24-летняя поведала свою историю на просторах Сети.Она рассказала, что с детства не ест мяса. На одной из вечеринок девушка выпила много алкоголя, после чего друзья обманом накормили ее куриными наггетсами, сказав, что это приготовлено из специальной "веганской курицы". Одураченная веганка написала заявление в полицию, пишет .