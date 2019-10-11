Глава администрации Владимира Андрей Шохин подтвердил сегодня, что застройки парка «Дружба» нет и не будет. Сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава администрации Владимира Андрей Шохин подтвердил сегодня, что застройки парка «Дружба» нет и не будет. Сообщили в пресс-службе мэрии.Напомним, что в парке якобы планируется построить многоэтажки высотой от 9 до 17 этажей. Экоактивисты неоднократнопарковой зоны."Родился, живу и работаю в родном Владимире и никуда уезжать не собираюсь. И мне, и всем владимирцам небезразлично будущее любимого города, его чистая экология, зеленые парки и скверы. Как можно жить в родном доме и делать что-то плохо, чтобы люди потом вспоминали недобрым словом? Поэтому как глава администрации и коренной владимирец еще раз повторяю, что лично гарантирую защиту парка «Дружба» от застройки. Сначала экология, затем идеология.Город сохранил парк и лесопарк «Дружба» в полной неприкосновенности. Более того! Благодаря изменениям в Генплан, мы на треть сократили площадь застройки соседних земельных участков и создали по границе парка дополнительную защитную зону. Сохранили лыжню Алексея Прокуророва. Запретили автомобильную дорогу, которую нам предлагали построить прямо в парке.Выражаю признательность депутатам городского Совета и всем жителям города Владимира за поддержку и совместную работу по созданию современной городской среды. Только за три последних года мы открыли 10 новых скверов - от Соловьиного и Красносельского прудов до скверов на Никитском бульваре и улице Чайковского, где хорошо и комфортно горожанам любого возраста. Новым Генпланом предусмотрено увеличение площади озеленения до 17 кв. м на каждого жителя города Владимира. На очереди большая работа по благоустройству парка «Добросельский» и бывших садов у ДТЮ.Эта работа невозможна без участия наших уважаемых жителей, экологов, архитекторов, активистов зеленого движения. И я приглашаю к заинтересованному диалогу всех горожан, которые хотят жить в чистом, зеленом, красивом и благоустроенном Владимире", - заявил Андрей Шохин.