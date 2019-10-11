19-летняя Стефани Мюлик живет на территории Швеции. Казалось бы, ничего примечательного – обычная девушка из Европы. Но нет, у нее все же есть одна особенность – безумная страсть к куклам Барби.

19-летняя Стефани Мюлик живет на территории Швеции. Казалось бы, ничего примечательного – обычная девушка из Европы. Но нет, у нее все же есть одна особенность – безумная страсть к куклам Барби.За свою недолгую жизнь Мюлик неоднократно ложилась под нож. И все ради того, чтобы стать копией детской игрушки для девочек. Ежегоднона пластические операцииона тратит около 168 тысяч шведских крон в год – это более одного миллиона рублей.Свою первую операцию по увеличению губ она сделала еще в 13-летнем возрасте. с тех пор она регулярно ложится на операционный стол и делает различные косметические процедуры.Путь к идеалу тернист, ухабист и не прост. Но Стефани, судя по всему, готова на любые жертвы. Каждый месяц Мюлик колет филлеры в губы. Это обходится ей минимум в 14,5 тысяч шведских крон – около ста тысяч рублей. Также ей приходится носить накладные ресницы и парики.Кроме того, много времени девушка тратит на занятия спортом. Ежедневно она делает упражнения на косые мышцы живота, чтобы "слепить" кукольную талию.На сегодняшний день Стефани уже успела полностью изменить нос, губы, подбородок, щеки, брови и зубы. Но она и не думает останавливаться на достигнутом. В планах у шведки пластические операции по увеличению груди, ягодиц и губ. Также она собирается удалить ребра, сделать подтяжку лица и липосакцию.