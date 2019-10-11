Разведение сил и средств в Донбассе в очередной раз сорвано по вине Украины. Такое заявление сделали в Луганской народной республике. В ДНР сообщают о том, что между украинскими силовиками идут столкновения: радикально настроенные части якобы отказываются покидать позиции.

Разведение сил и средств в Донбассе в очередной раз сорвано по вине Украины. Такое заявление сделали в Луганской народной республике. В ДНР сообщают о том, что между украинскими силовиками идут столкновения: радикально настроенные части якобы отказываются покидать позиции. Около полудня войска народных республик уже запустили белую ракету — сигнал о готовности к отходу. Но ответа с украинской стороны опять — как и накануне — не последовало. В ДНР дали украинской стороне время до четырех часов дня, передает телеканал "Россия 24".Согласно договоренностям, на отвод вооружений в пилотных зонах дается три дня. Таким образом, очередная попытка может быть предпринята в пятницу.К 12 октября вооружения и силы противоборствующих сторон в Петровском и Золотом должны быть разведены. Это является одним из условий проведения саммита глав государств "нормандской четверки".