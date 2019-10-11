Следственный комитет проводит проверку по факту экстренной посадки самолета Аэрофлота из-за травматического пистолета у пассажира. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следственный комитет проводит проверку по факту экстренной посадки самолета "Аэрофлота" из-за травматического пистолета у пассажира. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Воздушное судно следовало по маршруту Москва — Бургас.Ранее сообщалось, что мужчина-астматик во время полета полез в сумку за лекарством, но обнаружил в ручной клади пистолет, который забыл сдать в багаж. О находке пассажир сообщил бортпроводнице. Та, в свою очередь, доложила об этом командиру экипажа, который принял решение посадить самолет, как и подобает по инструкции в подобных ситуациях. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Ростова-на-Дону.В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, в том числе в Шереметьеве, направленных на установление всех обстоятельств и причин инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следственным органам необходимо выяснить, каким образом пассажир смог пронести незамеченным на борт травматический пистолет.