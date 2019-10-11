Белорусский лидер Александр Лукашенко внимательно наблюдает за происходящим на Украине, где радикалы угрожают президенту Владимиру Зеленскому из-за подписания пресловутой формулы Штайнмайера. Главу Незалежной хотят скрутить и свергнуть, уверен Батька.

Белорусский лидер Александр Лукашенко внимательно наблюдает за происходящим на Украине, где радикалы угрожают президенту Владимиру Зеленскому из-за подписания пресловутой "формулы Штайнмайера". Главу Незалежной хотят "скрутить и свергнуть", уверен Батька.По его словам, в Минске и Москве пристально следят заразвитием ситуации. "Потому что это у нас происходит", – сказалЛукашенко на саммите СНГ в столице Туркмении Ашхабаде. Его слова цитирует государственное агентство БелТА.Политические тенденции в соседней стране белорусского лидеране радуют. Зеленский, возмутился Лукашенко, оказался в такой ситуации, что радикалы хотят его "скрутить и свергнуть".Из-за подписания "формулы Штайнмайера" поурегулированию в Донбассе на Украине разразился очередной политический кризис.В минувшее воскресенье в центре Киева прошел десятитысячный митинг. Егоучастники выражали протест против "капитуляции" и призывали уйти в отставку.Украинский лидер встал перед непростым выбором: выполнение"формулы" грозит усугубить политический кризис и усилить накал противостоянияс националистами и стоящими за ними политиками и олигархами. А отказ отурегулирования в Донбассе чреват охлаждением отношений с Западом и прекращениемфинансовой поддержки со стороны МВФ, полагает журналист Владимир Синельников.Это ухудшит и без того напряженную социально-экономическуюситуацию и приведет к власти радикальные силы, считает корреспондент. Он неисключил, что в президентском кресле окажется глава МВД .На этой неделе в Донбассе должен был начаться развод сил по обеимсторонам фронта. Попытки были предприняты в понедельник, среду и четверг.Донецкая и Луганская республика были готовы отвести силы, но процесс сорвалиукраинские националисты, отказавшиеся покидать позиции в населенных пунктахПетровское и Золотое.