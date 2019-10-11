Белорусский лидер Александр Лукашенко внимательно наблюдает за происходящим на Украине, где радикалы угрожают президенту Владимиру Зеленскому из-за подписания пресловутой формулы Штайнмайера. Главу Незалежной хотят скрутить и свергнуть, уверен Батька.
Белорусский лидер Александр Лукашенко внимательно наблюдает за происходящим на Украине, где радикалы угрожают президенту Владимиру Зеленскому из-за подписания пресловутой "формулы Штайнмайера". Главу Незалежной хотят "скрутить и свергнуть", уверен Батька.
По его словам, в Минске и Москве пристально следят за
развитием ситуации. "Потому что это у нас происходит", – сказал
Лукашенко на саммите СНГ в столице Туркмении Ашхабаде. Его слова цитирует государственное агентство БелТА.
Политические тенденции в соседней стране белорусского лидера
не радуют. Зеленский, возмутился Лукашенко, оказался в такой ситуации, что радикалы хотят его "скрутить и свергнуть".
Из-за подписания "формулы Штайнмайера" по
урегулированию в Донбассе на Украине разразился очередной политический кризис.
В минувшее воскресенье в центре Киева прошел десятитысячный митинг. Его
участники выражали протест против "капитуляции" и призывали уйти в отставку.
Украинский лидер встал перед непростым выбором: выполнение
"формулы" грозит усугубить политический кризис и усилить накал противостояния
с националистами и стоящими за ними политиками и олигархами. А отказ от
урегулирования в Донбассе чреват охлаждением отношений с Западом и прекращением
финансовой поддержки со стороны МВФ, полагает журналист Владимир Синельников.
Это ухудшит и без того напряженную социально-экономическую
ситуацию и приведет к власти радикальные силы, считает корреспондент. Он не
исключил, что в президентском кресле окажется глава МВД .
На этой неделе в Донбассе должен был начаться развод сил по обеим
сторонам фронта. Попытки были предприняты в понедельник, среду и четверг.
Донецкая и Луганская республика были готовы отвести силы, но процесс сорвали
украинские националисты, отказавшиеся покидать позиции в населенных пунктах
Петровское и Золотое.