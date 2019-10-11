Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм стал жертвой пранкеров из России Владимира Кузнецова и Александра Столярова, известных под своими творческими псевдонимами Вован и Лексус. Подлинность записи двух телефонных разговоров подтвердили в окружении политика.

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм стал жертвой пранкеров из России Владимира Кузнецова и Александра Столярова, известных под своими творческими псевдонимами Вован и Лексус. Подлинность записи двух телефонных разговоров подтвердили в окружении политика.В 2018 году сенатор Линдси Грэм стал для Дональда Трампа своего рода связующим звеном для переговоров с руководством Турции. В связи с этим он не удивился, когда с ним попытался связаться турецкий министр обороны. Однако выяснилось, что под маской военного чиновника скрывались пранкеры из России.Представитель сенатора Кевин Бишоп не стал отрицать подлинность записи двух телефонных разговоров. Он заметил, что Линдси Грэма часто пытаются разыграть подобным образом, однако до этого все попытки разбивались о тщательно выстроенную систему защиты. "Они подловили его, просочившись сквозь брешь", – признал Бишоп.В результате удалось из первых рук узнать о том, как Вашингтон на самом деле относится к происходящему на Ближнем Востоке. В частности, Линдси Грэм во время телефонного разговора признал Рабочую партию Курдистана большой проблемой, передает "". Он также заметил, что предыдущий президент США, Барак Обама, совершил огромную ошибку, делая ставку на эту силу. Примечательно, что во время своих выступлений в Конгрессе Линдси Грэм активно поддерживает введение санкций в отношении Турции из-за военной операции, направленной против курдов.Материал дополняется.