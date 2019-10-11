Новые данные появились об Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторой информации, звезда сериала Моя прекрасная няня находится в состоянии сопора.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-10-2019-sostoyanie-bolnoj-rakom-zavorotnyuk-uxudshilos.html" target="_blank">Состояние больной раком Заворотнюк ухудшилось</a> - Новые данные появились об Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторой информации, звезда сериала Моя прекрасная няня находится в состоянии сопора.
[url=https://33live.ru/novosti/11-10-2019-sostoyanie-bolnoj-rakom-zavorotnyuk-uxudshilos.html]Состояние больной раком Заворотнюк ухудшилось[/url] - Новые данные появились об Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторой информации, звезда сериала Моя прекрасная няня находится в состоянии сопора.