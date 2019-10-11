Он продал конфиденциальную информацию за 50 тысяч рублей

СледКом РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего сотрудника «Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации», подозреваемого в получении взятки.Следствием было установлено, что обвиняемый обладал конфиденциальной информацией о юридических лицах, уплачивающих страховые взносы, и имеющих право претендовать на возмещение средств, затраченных на мероприятия по охране труда на производстве.В сентябре 2019 сотрудник Фонда передал конфиденциальную информацию третьему лицу за взятку в размере 50 тысяч рублей.СледКом совместно с УФСБ продолжает устанавливать обстоятельства преступления.