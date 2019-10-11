В эти выходные многое будет
зависеть от того, насколько вы верите в себя и свои силы, от умения держать
контроль за ситуацией и не подвергать сомнению правильность выбранного пути,
если что-то идет не так.
В эти выходные многое будет
зависеть от того, насколько вы верите в себя и свои силы, от умения держать
контроль за ситуацией и не подвергать сомнению правильность выбранного пути,
если что-то идет не так.
"Все задачи, которые могут встать
в эти выходные, вам однозначно по силам. Если в ближайшие дни возникнут
какие-то проблемы, то они должны будут решиться достаточно легко. Если же этого
не произойдет, корень проблемы нужно искать внутри себя. Как только вы
разрешите свои внутренние сомнения и противоречия, найдутся правильные ответы
на все вопросы", – говорит .
Некоторые могут столкнуться с
интересной ситуацией, когда привычный способ взаимодействия с другими людьми
или влияния на ситуацию почему-то даст сбой и перестанет работать.
Воспринимайте это как знак. Возможно вам стоит изучить на практике другой вид "силы"
и убедиться, что при необходимости вы и это умеете решать вопросы другими, не
слишком привычными вам способами. Например, если вы привыкли быть лидером и
вести других людей за собой, проявляя авторитарность, то перед вами может
встать необходимость наоборот продемонстрировать выраженную гибкость и умение
договариваться с людьми. Главное -
вовремя это распознать.