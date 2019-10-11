В эти выходные многое будет зависеть от того, насколько вы верите в себя и свои силы, от умения держать контроль за ситуацией и не подвергать сомнению правильность выбранного пути, если что-то идет не так.

В эти выходные многое будетзависеть от того, насколько вы верите в себя и свои силы, от умения держатьконтроль за ситуацией и не подвергать сомнению правильность выбранного пути,если что-то идет не так."Все задачи, которые могут встатьв эти выходные, вам однозначно по силам. Если в ближайшие дни возникнуткакие-то проблемы, то они должны будут решиться достаточно легко. Если же этогоне произойдет, корень проблемы нужно искать внутри себя. Как только выразрешите свои внутренние сомнения и противоречия, найдутся правильные ответына все вопросы", – говорит .Некоторые могут столкнуться синтересной ситуацией, когда привычный способ взаимодействия с другими людьмиили влияния на ситуацию почему-то даст сбой и перестанет работать.Воспринимайте это как знак. Возможно вам стоит изучить на практике другой вид "силы"и убедиться, что при необходимости вы и это умеете решать вопросы другими, неслишком привычными вам способами. Например, если вы привыкли быть лидером ивести других людей за собой, проявляя авторитарность, то перед вами можетвстать необходимость наоборот продемонстрировать выраженную гибкость и умениедоговариваться с людьми. Главное -вовремя это распознать.