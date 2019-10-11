Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки дал признательные
показания. Преступник назвал причины расправы над ребенком.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-10-2019-stali-izvestny-motivy-zhutkogo-ubijstva-shkolnicy-v-saratove.html" target="_blank">Стали известны мотивы жуткого убийства школьницы в Саратове</a> - Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки дал признательные
показания. Преступник назвал причины расправы над ребенком.
[url=https://33live.ru/novosti/11-10-2019-stali-izvestny-motivy-zhutkogo-ubijstva-shkolnicy-v-saratove.html]Стали известны мотивы жуткого убийства школьницы в Саратове[/url] - Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки дал признательные
показания. Преступник назвал причины расправы над ребенком.