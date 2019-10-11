Юморист показал поклонникам в Инстаграм, как проводит время с
наследником. Максим Галкин с Гарри восхитили пользователей соцсети совместными
играми.
Юморист показал поклонникам в "Инстаграм", как проводит время с
наследником. Максим Галкин с Гарри восхитили пользователей соцсети совместными
играми.
"Писательная машинка – все права зарегистрированы. Всем хорошего
настроения", – подписал забавный ролик шоумен. На кадрах он показал, что их с
Аллой Пугачевой сын растет креативным ребенком.
Поклонники звездной семьи
пришли в восторг от мальчика. "Хохотун", "Какой звонкий смех", "Волшебная ручка
Гарри Максимоттера", "Да ты ж сладкий такой фантазер, дай Господь вам и вашей
семье многая, благая лета", "Супер развлечение, так подняли настроение свои
смехом", – высказались фолловеры в комментариях. Многие поинтересовались, как
сын сделал такую "забавную штучку".