Юморист показал поклонникам в Инстаграм, как проводит время с наследником. Максим Галкин с Гарри восхитили пользователей соцсети совместными играми.

Юморист показал поклонникам в "Инстаграм", как проводит время снаследником. Максим Галкин с Гарри восхитили пользователей соцсети совместнымииграми."Писательная машинка – все права зарегистрированы. Всем хорошегонастроения", – подписал забавный ролик шоумен. На кадрах он показал, что их сАллой Пугачевой сын растет креативным ребенком.Поклонники звездной семьипришли в восторг от мальчика. "Хохотун", "Какой звонкий смех", "Волшебная ручкаГарри Максимоттера", "Да ты ж сладкий такой фантазер, дай Господь вам и вашейсемье многая, благая лета", "Супер развлечение, так подняли настроение своисмехом", – высказались фолловеры в комментариях. Многие поинтересовались, каксын сделал такую "забавную штучку".