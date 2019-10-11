Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина призналась, что получает много сообщений от поклонников. Некоторые письма заставили знаменитость задуматься.

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина призналась, чтополучает много сообщений от поклонников. Некоторые письма заставилизнаменитость задуматься.В личном "Инстагрм" артистка решила обсудить темуоткровенности в одежде. По мнению Ольги Серябкиной, многие болезненно относятсяк своей и чужой внешности."Не секрет, что я сама часто выбираю смелые луки. Поэтомуменя волнует момент, когда девушек, которые носят одежду, подчеркивающуюфигуру, некоторые парни считают доступными. Так не должно быть…" – отметилазвезда.Серябкина поведала, что знает много ужасных историй от фанаток.К девушкам приставали, говорили и делали с ними непозволительные вещи тольколишь потому, что кому-то их наряд показался откровенным."Такая проблема – другой уровень. Это не комментарии всоцсетях. За этим стоят психологические травмы, страхи и даже насилие. Самоестрашное, что многие оправдывают действия мужчин. Некоторые люди считают, чтодевушки сами виноваты, потому что подобными действиями (уточняю – красивойвнешностью и одеждой) провоцируют на такие поступки…" – пишет знаменитость.Ольга подчеркнула, что к подобному нельзя относиться как кинстинкту, заложенному природой, этим нельзя оправдывать неприемлемое поведение.Артистка напомнила, что люди все же отличаются от животных. "Часть тех людей, которые могут сделать вам что-то плохое, сами имеют какие-то проблемы. От сложностей со здоровьем, до когда-то пережитого негативного опыта, который изменил их восприятие мира", – заметила также вокалистка.добавила, что не призывает ходить воткровенной одежде. Наоборот, звезда напомнила поклонникам об осторожности."Поэтому нужно быть внимательными. Анализировать, куда можноярко накраситься и одеться, а куда лучше не стоит. Не ходить в открытых вещахпо улицам одним, избегать безлюдных пространств. Беречь себя и своих близких",– резюмировала .