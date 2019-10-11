Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина призналась, что
получает много сообщений от поклонников. Некоторые письма заставили
знаменитость задуматься.
Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина призналась, что
получает много сообщений от поклонников. Некоторые письма заставили
знаменитость задуматься.
В личном "Инстагрм" артистка решила обсудить тему
откровенности в одежде. По мнению Ольги Серябкиной, многие болезненно относятся
к своей и чужой внешности.
"Не секрет, что я сама часто выбираю смелые луки. Поэтому
меня волнует момент, когда девушек, которые носят одежду, подчеркивающую
фигуру, некоторые парни считают доступными. Так не должно быть…" – отметила
звезда.
Серябкина поведала, что знает много ужасных историй от фанаток.
К девушкам приставали, говорили и делали с ними непозволительные вещи только
лишь потому, что кому-то их наряд показался откровенным.
"Такая проблема – другой уровень. Это не комментарии в
соцсетях. За этим стоят психологические травмы, страхи и даже насилие. Самое
страшное, что многие оправдывают действия мужчин. Некоторые люди считают, что
девушки сами виноваты, потому что подобными действиями (уточняю – красивой
внешностью и одеждой) провоцируют на такие поступки…" – пишет знаменитость.
Ольга подчеркнула, что к подобному нельзя относиться как к
инстинкту, заложенному природой, этим нельзя оправдывать неприемлемое поведение.
Артистка напомнила, что люди все же отличаются от животных. "Часть тех людей, которые могут сделать вам что-то плохое, сами имеют какие-то проблемы. От сложностей со здоровьем, до когда-то пережитого негативного опыта, который изменил их восприятие мира", – заметила также вокалистка.
добавила, что не призывает ходить в
откровенной одежде. Наоборот, звезда напомнила поклонникам об осторожности.
"Поэтому нужно быть внимательными. Анализировать, куда можно
ярко накраситься и одеться, а куда лучше не стоит. Не ходить в открытых вещах
по улицам одним, избегать безлюдных пространств. Беречь себя и своих близких",
– резюмировала .