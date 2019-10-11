Тела двух бортпроводников обнаружили в съемной квартире в Химках, сообщили несколько источников в подмосковном управлении МВД. Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий подтвердила эту информацию, но не уточнила, кем работали погибшие.

Тела двух бортпроводников обнаружили в съемной квартире в Химках, сообщили несколько источников в подмосковном управлении МВД. Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий подтвердила эту информацию, но не уточнила, кем работали погибшие.Признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили, зато нашли в квартире на улице Германа Титова пакет с неким порошком белого цвета, употребление которого, предположительно, и привело к гибели мужчин. Один из них прибыл в Подмосковье из Башкирии, второй — из Кировской области.Тела были найдены 9 октября, смерть, по некоторым сведениям, наступила еще 8 числа.Первоначально сообщалось, что оба стюарда, 29 и 27 лет от роду, являются сотрудниками авиакомпании "Россия", однако позже появились данные о том, что один из них — уроженец Кирова — обслуживал рейсы "Аэрофлота".Проводится доследственная проверка.