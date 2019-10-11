Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава обожает быть в центре внимания. Она часто удивляет фолловеров с помощью всевозможных париков, смелых нарядов и, конечно, искрометного юмора.

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава обожает быть в центре внимания. Она часто удивляет фолловеров с помощью всевозможных париков, смелых нарядов и, конечно, искрометного юмора.Артистка опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новый пост. На фото звезда запечатлена с афрокудрями."Эта осень вызвала в вас непреодолимое желание сделать что-то новое? Меняемся?" – поинтересовалась Варнава у поклонников.Фанаты рассказали о своих планах, но в большей степени их волновали изменения во внешности знаменитости. Мнения подписчиков разделились.Многие пришли в восторг от преображения Екатерины: "Катя, Вам идет. Красотка!", "Очень спонтанно и живо!", "Харизматичная, роковая!", "Клевые кудряшки!""Есть что-то общее с Софи Лорен", – отметил пользователь Сети.Однако нашлись и те, кто не принял новый образ актрисы, сообщает . Злопыхатели не упустили возможности побольнее кольнуть звезду."Чем дальше, тем больше на транса похожа", "Тихий ужас", "Чучело!", "Птицы гнездо на голове свили?", "Какая-то неестественная. Как кукла восковая!" – раскритиковали Екатерину хейтеры.