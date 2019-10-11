Президент США Дональд Трамп впервые с момента начала официальной процедуры импичмента выступил публично. Он разнес демократов, выступающих за его досрочную отставку, и особенно прошелся по спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Президент США Дональд Трамп впервые с момента начала официальной процедуры импичмента выступил публично. Он разнес демократов, выступающих за его досрочную отставку, и особенно прошелся по спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.Дональду Трампу удалось построить бизнес-империю, не раз реанимировать ее после банкротства, сменить несколько жен, стать одним из самых скандальных миллионеров в США и занять президентское кресло в Белом доме. Однако даже он не понимает, что руководит представителями Демократической партии, пытающимися объявить ему импичмент.Особенно на этом поприще отличилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. "Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит. А может, здесь есть что-то нечестное", – цитирует Трампа . Ее соратников по партии президент США назвал спятившими людьми.Досталось и Джо Байдену, оказавшемуся замешанным в скандал с импичментом. Трамп подчеркнул: тот никогда не считался умным сенатором, а должности вице-президента сумел добиться только потому, что знал, как льстить Бараку Обаме. Сын же политика, напомнил президент США, получал свыше 160 тысяч долларов в месяц в совете директоров энергетической компании на Украине, не разбираясь в этой отрасли, передает РИА Новости.Для первого публичного выступления с начала скандала с импичментом Трамп выбрал город Миннеаполис в штате Миннесота. Он встретился со сторонниками, но среди них затесались и критики президента США. Время от времени они позволяли себе дерзкие выпады в его адрес. Впрочем, и тут политик не сплоховал, отправив одного из них "домой к мамочке". За такие высказывания многие и полюбили Трампа.