Соединенные Штаты Америки могут ввести очень жесткие санкции в отношении Турецкой Республики. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Соединенные Штаты Америки могут ввести очень жесткие санкции в отношении Турецкой Республики. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома в четверг, 10 октября.Трамп выразил надежду, что будет последний вариант из трех (имеется в виду посредничество в диалоге между Турцией и курдами), сообщает ТАСС. "У нас нет солдат в Сирии, мы победили ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в России). Я хотел бы опять послать тысячи и тысячи солдат и опять победить всех", — подчеркнул Трамп и добавил, что у США есть два выбора – военный или "сделать очень жесткие вещи с Турцией в финансовом плане".Американский лидер отметил, что вариант санкций – это будет легче. И пояснил, что у Соединенных Штатов хорошие отношения с курдами. "Надеюсь, мы можем посредничать", — подчеркнул Дональд Трамп.