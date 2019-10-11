Президент США Дональд Трамп впервые с момента начала официальной процедуры импичмента выступил публично. Он жестко разнес демократов, выступающих за его досрочную отставку, и особенно прошелся по спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Президент США Дональд Трамп впервые с момента начала официальной процедуры импичмента выступил публично. Он жестко разнес демократов, выступающих за его досрочную отставку, и особенно прошелся по спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Дональду Трампу удалось построить бизнес-империю, несколько раз реанимировать ее после банкротства, сменить несколько жен, стать одним из самых скандальных миллионеров в США и, имея все это за спиной, сесть в президентское кресло в Белом доме. Однако даже он не может понять, что руководит представителями Демократической партии, пытающимися объявить ему импичмент.
Особенно на этом поприще отличилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. "Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит. А может, здесь есть что-то нечестное", – цитирует Дональда Трампа. Ее соратников по партии и борьбе с ним президент США назвал "сильно больными и спятившими людьми".
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