Президент США Дональд Трамп впервые с момента начала официальной процедуры импичмента выступил публично. Он жестко разнес демократов, выступающих за его досрочную отставку, и особенно прошелся по спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Президент США Дональд Трамп впервые с момента начала официальной процедуры импичмента выступил публично. Он жестко разнес демократов, выступающих за его досрочную отставку, и особенно прошелся по спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.Дональду Трампу удалось построить бизнес-империю, несколько раз реанимировать ее после банкротства, сменить несколько жен, стать одним из самых скандальных миллионеров в США и, имея все это за спиной, сесть в президентское кресло в Белом доме. Однако даже он не может понять, что руководит представителями Демократической партии, пытающимися объявить ему импичмент.Особенно на этом поприще отличилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. "Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит. А может, здесь есть что-то нечестное", – цитирует Дональда Трампа. Ее соратников по партии и борьбе с ним президент США назвал "сильно больными и спятившими людьми".Материал дополняется.