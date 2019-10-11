Вооруженные силы Турции взяли под контроль семь населенных пунктов в районе сирийского города Телль-эль-Абьяд. Также турецкие военные уточняют, что уничтожили 109 террористов, которые относятся к Силам народной самообороны и Рабочей партии Курдистана.

Вооруженные силы Турции взяли под контроль семь населенных пунктов в районе сирийского города Телль-эль-Абьяд.Также турецкие военные уточняют, что уничтожили 109 террористов, которые относятся к "Силам народной самообороны" и Рабочей партии Курдистана, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.Между тем, курды открыли ответный огонь. Под обстрел попали три турецких города: Акчакале, Нусайбин и Джейланпынар. Погибли 6 человек, один из которых 10-месячный ребенок, 70 человек получили ранения.Напомним, 9 октября Турция начала операцию "Источник мира". Вооруженные силы должны ликвидировать террористов и боевиков-курдов из районов на северо-востоке Сирии. После чего создать зону, свободную от незаконных формирований, 480 километров в ширину и 32 километра в глубину.